«لا تتحدث بالهاتف.. والسير عكس الاتجاه».. نصائح المرور لتفادي العاصفة الترابية

وضعت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عدد من القواعد والإرشادات للتعامل مع العاصفة الترابية والطقس السيء لقائدي السيارات؛ على معظم الطرق السريعة، وتجنبًا لوقوع حوادث حفاظًا على حياة المواطنين.

عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء قيادة السيارة.

القيادة تحت تأثير المواد المخدرة حيث أنها تؤدي إلى زيادة زمن رد الفعل بخلاف ما يعتقد من أنها تزيد الانتباه.

قيادة سيارتك وأنت في حالة إرهاق.

التخطي الخاطئ لأنه يعرضك والآخرين لحوادث المرور

الانشغال بغير الطريق.

الثقة الزائدة في القيادة لأن خطأ الغير قد يفوق مهارتك.

مراعاة عدم التوقف في المناطق التي يصعب فيها الرؤية.

استخدام أنوار الانتظار.

تجاوز السرعة المقررة قانوناً لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

السير عكس الاتجاه لأنه يعد تعديًا على حق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصًا على سيولة حركة المرور.

تغيير اتجاه السيارة فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

وكانت وزارة الداخلية قد بدأت، في شهر أغسطس الماضي تطبيق العقوبات الخاصة بعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني على المركبات المخالفة، وفقًا لنص قانون المرور الجديد، الذي ألزم جميع أصحاب السيارات بوضع وتثبيت ملصق إلكترونى يتضمن تعريفاً بالمركبة بصورة دائمة ومن أبرز هذه العقوبات:

- حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا لقانون المرور الجديد.

- حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته، يعاقب مرتكبي تلك المخالفات بسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

- يعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

وللحصول على هذا الملصق يؤدى المرخص له رسماً يتراوح بين 75 إلى 300 جنيه سنويا، وتحتسب قيمة الرسم وفقاً التغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف علي الملصق، ويسدد نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني، وأوضحت في بيان لها، أنه حرصًا منها على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعًا للازدحام، تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ذات ملصق إلكترونى، واستلام الملصق الإلكتروني، وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.