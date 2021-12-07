«قادرون باختلاف» شعار تعليم المنوفية في احتفال اليوم العالمي لذوي الهمم

شهد اليوم هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم والذي أقامه مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بإدارة شبين الكوم التعليمية تحت شعار (قادرون باختلاف).

شهد الاحتفالية سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على قطاع الأنشطة التربوية والثقافية بالمديرية وبعض مديري إدارات الأنشطة التربوية والثقافية بديوان المديرية علاوة على هيئة المدرسة المضيفة للاحتفال.

وقدم طلاب كلية التربية للطفولة التابعة لجامعة السادات فقرات استعراضية مشاركة منهم في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم كما قدم طلاب المرحلة الابتدائية بالمدرسة عروضا فنية استعراضية.

وفي كلمته أكد مدير المديرية أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل دعم ذوي الهمم وضمان حقوقهم إلى جانب زيادة الوعي لدى المواطنين بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسرو تمكينهم من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وفي نهاية الاحتفالية افتتح مدير المديرية والوفد المرافق له معرضا للرسوم من إعداد طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع من اعداد طلاب المراحل التعليمية بالمدرسة تحت إشراف معلمي التربية الفنية بالمدرسة أظهر فيه الطلاب مواهبهم الفنية وقدراتهم الإبداعية بمشاركة إيجابية فعالة مع بعض المدارس ودمج مجتمعي مع بعض المدارس الخاصة مثل مدرسة عرفة الخاصة ومدرسة دار التربية للغات كما شارك بالحفل طلاب كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة السادات ) حيث قام مدير المديرية بتكريم الطلاب المشاركين في المعرض الفني موجها الشكر والتقدير لإدارة المدرسة المنظمة للحفل.

وعلى صعيد آخر منفصل، كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.