ضبط مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في الشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية في ضبط مركز لعلاج الإدمان يعمل بدون ترخيص ومحتجز به عدد كبير من المدمنين، وبعض المرضى النفسيين، ويديره أشخاص غير مؤهلين.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية بورود معلومات لمباحث تموين بوجود بقيام مجهولين بإدارة مركز لعلاج الإدمان بعزبة أبوطة التابعة لقرية بنى عامر بدون ترخيص.

وتوجهت حملة برئاسة العميد محسن القلش رئيس مباحث التموين والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية كما ضمت الحملة مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالزقازيق، وبمداهمة المركز، تبين أنه يعمل بدون ترخيص، ومحتجز به عدد كبير من المدمنين، وبعض المرضى النفسيين، ويديره أشخاص غير مؤهلين.

وتبين بفحص المكان من قبل مديرية الشئون الصحية، أن المكان غير مستوفي الاشتراطات الصحية، ولا يوجد يا فريق طبي أو إشراف طبي علي المرضي، مما يعرضهم إلي الخطر الداهم، هذا بالإضافة إلي مخالفة هذه المنشأة لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم إتخاذ أي إجراءات إحترازية، مما يؤدي إلى انتشار العدوى بين النزلاء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشميع المنشأة وهي عبارة عن مسكن بدون لافتات مكون من ستة طوابق، كل طابق به شقة تتكون من ثلاثة غرف وريسبشن وحمام ومطبخ علي مساحة ١٢٠م، بعزبة أبو طه التابعة للوحدة المحلية ببني عامر مركز الزقازيق، وتم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة مركز الزقازيق، وإحتجاز مشرفي هذه المنشأة والبالغ عددهم ٤ أشخاص للعرض علي النيابة العامة.