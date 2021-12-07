الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أشهر «تاجر عملة» بالسوق السوداء فى البحيرة

تاجر عملة
تاجر عملة

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة) بممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية والاتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمُستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم الأول بالعملة المحلية وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم المذكور عقب ذلك بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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