الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن شخصين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بشبرا الخيمة

جريدة الدستور

أمرت نيابة شبرا الخيمة بالتصريح بدفن جثة شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم أعلى كوبري الشرقاوية الجديد عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية واستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادثة تصادم أعلى كوبري الشرقاوية الجديد دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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