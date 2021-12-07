الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

المركز الثقافي القبطي بأمستردام يحتضن لقاء سفير مصر بلاهاي مع أبناء الأسر المهاجرة

كنيسة
كنيسة

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدة لقاءات دبلوماسية. 

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية، إن نيافة الأنبا رويس الأسقف العام بآسيا،  زار السفير أشرف سلطان سفير مصر في جاكرتا بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأضاف القمص في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن السفير  تعرف من نيافة الأنبا على خدمة الكنيسة للمجتمع الإندونيسي منذ دخولها الدولة عام ٢٠١٤، من خلال المؤسسة القبطية الأرثوذكسية بإندونيسيا.

وفي السياق نفسه، قال المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن المركز الثقافي القبطي بأمستردام التابع لإيبارشية هولندا، احتضن لقاء السفير حاتم عبد القادر، سفير مصر بلاهاي مع مجموعة من شباب الجيل الثاني من أبناء الأسر القبطية المهاجرة، بحضور نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا.

وأضاف القمص في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه أطلع السفير المصري الشباب خلال اللقاء على التطورات التي شهدتها مصر على مختلف الأصعدة في السنوات الأخيرة. كما كانت هناك فرصة للإجابة على كافة أسئلة وشواغل الشباب المصري والاستماع إلى مبادراتهم وأفكارهم. 

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الفترة الراهنة بصوم الميلاد المجيد الذي ينتهي في 6 من يناير المقبل.

الأنبا رويس نيافة الأنبا رويس الأسقف العام بآسيا الانبا رويس الاسقف العام نيافة الأنبا رويس الأنبار رويس

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