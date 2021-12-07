الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«جدارية مدينتي» تجمع قلوب الأطفال علي حب الوطن

جريدة الدستور

نظم معرض "مدينتي للكتاب" مساء الاحد الماضي فعالية فنية ضمن أنشطة الطفل، تستهدف غرس حب الوطن في قلوب الأطفال من خلال الرسم والتلوين.

وتعاون عدد كبير من أطفال المدينة بمشاركة زملائهم من ذوي الهمم في رسم وتلوين جدارية رائعة في حب مصر، وذلك تحت إشراف مديرة النشاط الدكتورة إيمان سند، وطغت على الفعالية روح التعاون والمشاركة والحب.

وافتتح الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائب رئيس الهيئة الدكتور أحمد بهى الدين العساسي، مساء الثلاثاء الماضى، بمشاركة أكبر المطورين العقاريين مجموعة طلعت مصطفى .

ويستمر المعرض حتى العاشر من ديسمبر الجارى بمشاركة اتحاد الناشرين وحضور 50 ناشرا، فى أول تعاون مع أجهزة المدن الجديدة فى إتاحة وتنظيم معارض الكتب للجمهور داخلها

طلعت مصطفى مدينتي معرض مدينتي للكتاب ذوي الهمم

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