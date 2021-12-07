الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

افتتاح فندقى القوات المسلحة «جويل» بالأقصر وأسيوط بعد تطويرهما

افتتاح فندقى القوات
افتتاح فندقى القوات المسلحة

افتتحت القوات المسلحة فندقي الأقصر وأسيوط  لضباط القوات المسلحة «جويل»، بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل بهما بما يتماشى مع أحدث المعايير الفندقية العالمية، حيث تعد تلك الفنادق من أعرق الأماكن الخدمية لأبناء القوات المسلحة بصعيد مصر، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى المنشآت الخدمية بالقوات المسلحة وتقديم أرقى المستويات الإجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية بها.

لا يتوفر وصف.
افتتاح فندقى القوات المسلحة 

وروعي في تنفيذ أعمال التطوير الخاص بفندق القوات المسلحة بالأقصر "جويل" أن يكون التصميم على الطراز الفرعوني تماشياً مع رؤية الدولة المصرية بالاهتمام بمحافظة الأقصر باعتبارها أهم المدن الأثرية العالمية، فضلاً عن موقعه المتميز الذى يتوسط المسافة بين معبدى الأقصر والكرنك ويحظى بإطلالة مباشرة على معبد حتشبسوت، كما روعي في أعمال تطوير فندق القوات المسلحة بمحافظة أسيوط "جويل" أن يتم تصميمه وفقاً لأحدث الإنشاءات الهندسية الفندقية المتطورة بالإضافة إلى مراعاة كافة العناصر والمظاهر الجمالية التى تبعث البهجة لكافة المترددين عليها.

لا يتوفر وصف.
افتتاح فندقى القوات المسلحة 

 حضر مراسم افتتاح فندق ضباط القوات المسلحة بالأقصر أستاذ دكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمرافقة مساعد وزير الدفاع وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، كما حضر افتتاح تطوير فندق ضباط القوات المسلحة بمحافظة أسيوط عدد من قادة القوات المسلحة.

لا يتوفر وصف.
افتتاح فندقى القوات المسلحة 

وفى إطار الحرص على  نشر الوعى الفنى اللائق لأبناء الصعيد نظمت إدارة نوادى وفنادق ضباط المسلحة " مهرجان الصعيد للأغنية العربية " وذلك بمختلف نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة بمحافظات الصعيد، تم تقديم عدد من الأغانى الوطنية والفقرات الفنية المميزة التى لاقت إعجاب الحضور.

لا يتوفر وصف.
افتتاح فندقى القوات المسلحة 

  يأتى ذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتعظيم دور مؤسساتها الخدمية وتقديم خدمة ترفيهية مميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

لا يتوفر وصف.
افتتاح فندقى القوات المسلحة 

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات جديدة

عقوبة قاسية فى انتظار المخالفين لضوابط صلاة الجنازة بالمساجد

«تقلبات عنيفة».. «الأرصاد» تُحذر من الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«قادرون باختلاف».. الرئيس يحقق أمنية بسملة: «نفسي أطلع طيارة» (فيديو)

وزير التعليم يحسم الجدل حول عودة امتحانات التحسين بالثانوية العامة

تجديد حبس رئيس شركة أوراق مالية هارب من 35 مليون جنيه غرامة بعابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر

اليوم.. اللجنة العليا «الفلسطينية الأردنية» تبدأ اجتماعاتها برام الله لتعزيز التعاون