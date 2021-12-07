استمرار ارتفاع الوفيات والإصابات بـ«كورونا» حول العالم

واصلت دول العالم، اليوم الثلاثاء تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



وفي كازاخستان ، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 545 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 976 ألفا و 327 إصابة، كما سجلت البلاد 1165 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 943 الفا و 241 حالة ، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 2426 حالة إصابة جديدة و208 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 705 ألاف و586 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 29 ألفا و60 حالة حتى الآن.



وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8655 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 467 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و510 ألاف و610 والوفيات إلى 88 ألفا و986 حالة.



وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و82 ألفا و619 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.



وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 183 ألفا و712 حالة إصابة.



وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 2762 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية.



وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 194 ألفا و703 حالات، بإجمالي وفيات 1424.



وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 215 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 191 ألفا و277.



وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم الثلاثاء، تسجيل 296 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها،حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2017 وفاة، حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.



وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 383 ألفا و978 إصابة.



أما عن كوريا الجنوبية فقد سجلت 4952 إصابة جديدة بفيروس كورونا و64 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 482 ألفا و 310 إصابة، والوفيات إلى 3975 حالة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.



وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضي.



وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.



وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 99 ألفا و 263 إصابة.



وفي نيوزيلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية وصفر وفيات، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 12 ألفا و428 حالة ولتستقر الوفيات عند 44 حالة.



وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الرعاية الصحية، اليوم، تسجيل 240 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 341 ألفا و58 إصابة.



وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 7 آلاف و718 وفاة.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم ، تسجيل 4 آلاف و965 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و667 ألفا و99 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة "ماليزيا ناو" الماليزي.



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم أنه تم تسجيل 356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و835 ألفا و345 حالة.



وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية- بأنه تم تسجيل 92 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 49 ألفا و591 حالة.



وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الفلبين بلغ 13 ألفا و26 حالة خلال ال24 ساعة الماضية.



وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا قادمة من الخارج دون تسجيل أي وفيات جراء الاصابة بالفيروس. لترتفع حصيلة الاصابات إلى 16 ألفا و683، في حين استقرت حصيلة الوفيات عند 848 وفاة، بحسب موقع "تايوان نيوز" التايواني.



وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 232 إصابة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب 7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لصحيفة “دون” الباكستانية. وارتفع عدد الإصابات جراء الإصابة بالفيروس إلى مليون و287 ألفا و393 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 28 ألفا و784 وفاة.



وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة 3525 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و148 ألفا و766 حالة والوفيات إلى 20 ألفا و997 .



وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة 4509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 871 ألفا و580 حالة والوفيات إلى 14 ألفا و466 .

وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 15 ألفا و541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 54 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى مليونين و 262 ألفا و666 حالة إصابة فيما بلغ تراكمي الوفيات 33 ألفا و902 حالة وفاة.

وفي بلجيكا، سجلت وزارة الصحة 13 ألفا و844 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و 868 ألفا و906 إصابات فيما تم تسجيل 43 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 27 ألفا و319 حالة وفاة.

وعن المكسيك، سجلت وزارة الصحة 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و902 ألف و15 إصابة فيما تم تسجيل 110 وفيات جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 295 ألفا و312 وفاة.

وسجلت استراليا 1434 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 9 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية ما رفع إجمالي الإصابات إلى 220 ألفا و552 حالة إصابة كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2065 حالة وفاة.



وفي بوليفيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 1276 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 544 ألفا و666 إصابة، كما سجلت البلاد 25 وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و247 حالة.



وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 1378 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 82 ألفا و82 حالة، فضلا عن 214 حالات وفاة، بحسب صحيفة "ذا لواتيات تايمز" المحلية.



وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14558 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، بارتفاع 246 حالة عن حصيلة اليوم السابق، و223 حالة وفاة.



وقالت الوزارة إنه منذ بدء الموجة الرابعة من المرض في أبريل الماضي وحتى الآن، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1317468 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 26483 حالة، بحسب صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية.



وفي البرتغال، أفادت النشرة الوبائية للمديرية العامة للصحة بتسجيل 2216 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 14 حالة وفاة.



وأشارت إلى أنه منذ مارس 2020 ، سجلت البرتغال 1169003 حالات إصابة و18551 حالة وفاة، بحسب صحيفة "ذا برتغال نيوز".



وفي هولندا، أعلن المعهد الوطني للصحة عن تسجيل 20965 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و34 حالة وفاة.



وأشار المعهد إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن وصل إلى 2772919 حالة، وبلغت الوفيات 19702 حالة، بحسب موقع "داتش نيوز" الإخباري الهولندي.



وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 7 آلاف و49 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، بزيادة كبيرة وصلت إلى أكثر من 4 آلاف حالة مقارنة بحصيلة اليوم السابق، و74 حالة وفاة.



وذكر المركز أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى 739544 حالة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 14974 حالة، بحسب صحيفة "ذا سلوفاك سبكتاتور".



وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 32 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، ولم تسجل أي حالات وفاة.



ووصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في كينيا حتى الآن إلى 255469 حالة، وبلغت الوفيات 5335 حالة.



وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 4233 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، و77 حالة وفاة.



وبأحدث حصيلة، يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في النمسا إلى 1207336 حالة، والوفيات إلى 12921 حالة.



وسجلت المجر 4311 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 224 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و161 ألفا و879 حالة والوفيات إلى 35 ألفا و835 حالة حتى الآن.



وسجلت ليتوانيا 1837 حالة إصابة جديدة بكورونا ووفاة 14 شخصا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 482 ألفا و458 حالة والوفيات إلى 6886 حالة حتى الآن.



وفي اليابان، سجلت سلطات الصحة 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى حالة وفاة واحدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و728 ألفا و 15 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 18 ألفا و 365 حالة وفاة.



أما عن جانب أمريكا الوسطى، سجلت هندوراس 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة 378 ألفا و351 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 10 الاف و 416 حالة وفاة.



وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1950 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 432 ألفا و789 حالة والوفيات إلى 5319 حالة.



وفي أفغانستان، سجلت سلطات الصحة 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 157 ألفا و 508 حالات إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 7 آلاف و 317 حالة وفاة .



وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 ألفا و366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و504 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و704 آلاف و40 حالة والوفيات إلى 86 ألفا و205 حالات.



وفي زيمبابوي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2555 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 141 ألفا و601 حالة والوفيات إلى 4713 حالة.