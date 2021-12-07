الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لعاطل يتاجر في الهيروين بالزيتون

هيروين
هيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات بتهمة ضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين.

وكانت قوات الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على عاطل لاتهامه بحيازة 100 جرام من "الهيروين" فى منطقة الزيتون، وحررت محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وكانت تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل مقيم في الزيتون، وبحوزته 100 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف العاطل بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السجن الزيتون الهيروين حيازة عاطل الإجراءات القانونية قسم شرطة الزيتون مبلغ مالي مخدر الهيروين

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وائل لطفي

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