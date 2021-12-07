السجن 3 سنوات لعاطل يتاجر في الهيروين بالزيتون

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات بتهمة ضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين.

وكانت قوات الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على عاطل لاتهامه بحيازة 100 جرام من "الهيروين" فى منطقة الزيتون، وحررت محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وكانت تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل مقيم في الزيتون، وبحوزته 100 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف العاطل بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.