ضبط عاطل وسيدة بحوزتهما 2390 قرصًا مخدرًا في مدينة نصر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل وسيدة بداخل سيارة وبحوزتهما 2390 قرصا مخدرا لعقاقير مختلفة بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت قوة أمنية من قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص و سيدة، مقيمان بدائرة القسم حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلين إحدى السيارات "ملك وقيادة الأول"، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين ، 16 أمبول من مخدر الكيتامين ، ميزان حساس، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيــل تنقلاتهما، وبتطوير مناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بتحصلهما عليها من أحد الأشخاص "محدد"، مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وبحوزته 2390 قرصا مخدرا لعقاقير مختلفة ، 3 علب "دواء" لاصق، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.