الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5270 مخالفة مرورية بينها 1534 تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، حملات لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين.

 وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 5270 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1534 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و200 مخالفات السير بدون تراخيص، و12 مخالفة عن الدراجات النارية، و26 مخالفة موقف عشوائى، و28 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذاً لاستراتيجية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية تحقيق الانضباط مخالفة مرورية متنوعة مخالفة لشروط التراخيص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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