«التموين»: إنشاء 3 صوامع بـ«توشكى» بسعة 180 ألف طن

قال اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه جاري الآن عمل دراسات لإنشاء صوامع غلال جديدة، والمخطط إنشاء 3 صوامع في منطقة توشكى بسعة تخزينية تصل إلى 60 ألف طن للصومعة، وبتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 600 مليون جنيه، ويستغرق العمل بها عامين.

وأضاف باسيلي، في تصريحات له على هامش الإعلان عن تنفيذ أكبر مشروع لمنطقة تجارية في محافظة الدقهلية، أنه سيتم إنشاء صومعة في بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد بسعة تخزينية 60 ألف طن، بالإضافة إلى صومعة في منطقة دندرة بمحافظة قنا، بسعة تخزينية تصل إلى 120 ألف طن، على أن يتم توصيلها بالسكك الحديدية والنقل النهري.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ 6 صوامع حقلية بسعة إجمالية تصل إلى 30 ألف طن (5 آلاف طن للصومعة)، باستثمارات كلية تصل إلى 368 مليون جنيه منها 4 صوامع في محافظة الشرقية ،وصومعة في محافظة المنيا، وصومعة بمحافظة المنوفية ،مشيرا إلى نسب تنفيذها يتراوح من 20 إلى 50%.

وفيما بميكنة وحوكمة الصوامع قال البسيلي، إنه جاري حاليا العمل في المرحلة الأولى والتى تشمل 22 صومعة بتكلفة استثمارية تصل إلى 50 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها يناير المقبل، موضحا أنه بانتهاء المرحلة الأولى سيتم تباعا رقمنة باقي الصوامع والتى تبلغ 78 صومعة، منوها بأن رقمنة الصوامع،سيعمل على جمع وحفظ البيانات، وإرسالها لحظيا الى المنصة الرئيسية. بوزارة التموين، للحصول على تقديرات فعلية لكميات القمح بالصوامع، وبالتالي ستتمكن الشركة القابضة من معرفة المخزون الفعلي للصوامع، وحفظ جميع البيانات المتعلقة بالشحنات الواردة لتحقيق معايير الجودة.

وأكد أن حوكمة الصوامع ستعمل على القضاء على عمليات سرقة القمح، ووصول الكميات دون تقليل منها، حيث يتم التحكم في القمح منذ استلامه من المزارعين حتى وصوله للصوامع.

وحول ربط الصوامع بالسكك الحديدية، أشار البسيلي إلى أنه تم الانتهاء من ربط صومعة كوم أبو راضي بالسكك الحديدية بتكلفة نحو 38 مليون جنيه، وجاري ربط صومعة عرب العليقات بالقليوبية بتكلفة تقدر بأكثر من 38 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية رفعت السعة التخزينية للصوامع من 1.4 مليون طن قمح في 2014 إلى 3.4 مليون طن حاليا.