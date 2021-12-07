الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: إنشاء 3 صوامع بـ«توشكى» بسعة 180 ألف طن

الصوامع
الصوامع

قال اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه جاري الآن عمل دراسات لإنشاء صوامع غلال جديدة، والمخطط إنشاء 3 صوامع في منطقة توشكى بسعة تخزينية تصل إلى 60 ألف طن للصومعة، وبتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 600 مليون جنيه، ويستغرق العمل بها عامين.

وأضاف باسيلي، في تصريحات له على هامش الإعلان عن تنفيذ أكبر مشروع لمنطقة تجارية في محافظة الدقهلية، أنه سيتم إنشاء صومعة في بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد بسعة تخزينية 60 ألف طن، بالإضافة إلى صومعة في منطقة دندرة بمحافظة قنا، بسعة تخزينية تصل إلى 120 ألف طن، على أن يتم توصيلها بالسكك الحديدية والنقل النهري.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ 6 صوامع حقلية بسعة إجمالية تصل إلى 30 ألف طن (5 آلاف طن للصومعة)، باستثمارات  كلية تصل إلى 368 مليون جنيه منها 4 صوامع في محافظة الشرقية ،وصومعة في محافظة المنيا، وصومعة بمحافظة المنوفية ،مشيرا إلى نسب تنفيذها يتراوح من 20 إلى 50%.

وفيما بميكنة وحوكمة الصوامع قال البسيلي، إنه جاري حاليا العمل في المرحلة الأولى والتى تشمل 22  صومعة بتكلفة استثمارية تصل إلى 50 مليون جنيه،  وسيتم الانتهاء منها يناير المقبل، موضحا أنه بانتهاء المرحلة الأولى سيتم تباعا رقمنة باقي الصوامع والتى تبلغ 78 صومعة، منوها بأن رقمنة الصوامع،سيعمل على جمع وحفظ البيانات، وإرسالها لحظيا الى المنصة الرئيسية. بوزارة التموين، للحصول على تقديرات فعلية لكميات القمح بالصوامع، وبالتالي ستتمكن الشركة القابضة من معرفة المخزون الفعلي للصوامع، وحفظ جميع البيانات المتعلقة بالشحنات الواردة لتحقيق معايير الجودة.

وأكد أن حوكمة الصوامع ستعمل على القضاء على عمليات سرقة القمح، ووصول الكميات دون تقليل منها، حيث يتم التحكم في القمح منذ استلامه من المزارعين حتى وصوله للصوامع.

وحول ربط الصوامع بالسكك الحديدية، أشار البسيلي إلى أنه تم الانتهاء من ربط صومعة كوم أبو راضي بالسكك الحديدية بتكلفة نحو 38 مليون جنيه، وجاري ربط صومعة عرب العليقات بالقليوبية بتكلفة تقدر بأكثر من 38 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية رفعت السعة التخزينية للصوامع من 1.4 مليون طن قمح في 2014 إلى 3.4 مليون طن حاليا.

محافظة المنيا الوادي الجديد وزارة التموين التجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية محافظة الدقهلية النقل النهري نقل محافظة المنوفية السكك الحديدية وزارة التموين والتجارة الشركة القابضة وزارة التموي التموين والتجارة الداخلية رئيس الشركة القابضة تبلغ بمحافظة الوادى الجديد محافظة الوادي شركة القابضة بمحافظة قنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

عقوبة قاسية فى انتظار المخالفين لضوابط صلاة الجنازة بالمساجد

«تقلبات عنيفة».. «الأرصاد» تُحذر من الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وزير التعليم يحسم الجدل حول عودة امتحانات التحسين بالثانوية العامة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. ذوو الهمم في رحلة مع القوات الجوية بسماء القاهرة (فيديو)

صندوق النقد: الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وأفريقي بحلول 2022 (إنفوجراف)

استدعوهم بسبب مشاجرة أبنائهم فاعتدوا على 3 معلمين.. القبض على 3 أولياء أمور بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر

اليوم.. اللجنة العليا «الفلسطينية الأردنية» تبدأ اجتماعاتها برام الله لتعزيز التعاون

الصحة فى إسرائيل تسجل 21 إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون