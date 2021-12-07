الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بـ4 ملايين جنيه.. ضبط تاجر عملة فى السوق السوداء بالإسماعيلية

ضبط تاجر عملة
ضبط تاجر عملة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بمشاركة آخر بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من إحدى الدول بالعملة الأجنبية كونه وسيط بين إحدى الشركات بالخارج والمسئولة عن أحد التطبيقات الإلكترونية.

وبين نجله المتواجد حالياً بإحدى الدول الأوروبية، والذى يقوم بعرض مقاطع فيديو على قناته الخاصة عبر التطبيق المشار إليه حيث يتم إرسال تلك التحويلات له عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال أو حسابه الشخصى بأحد البنوك، وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2017 طبقاً للفحص المستندى بلغت حوالى 3,940,000 مليون جنيه مصرى.

وزارة الداخلية الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي الإسماعيلية مكافحة جرائم الأموال العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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