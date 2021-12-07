سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن والهواتف بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن والهواتف المحمولة في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن والمخازن بأسلوب "التسلق وكسر الأبواب" ووقائع خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالطريق العام ، وقيامهم بالتصرف في متحصلات تلك الوقائع لدى عملائهم "سيئ النية" 6 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم "بندقية خرطوش، عدد من الطلقات من ذات العيار".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع، كما أقر أحدهم بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.