الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق الإسكندرية الصحراوي

جريدة الدستور

شهد طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، اليوم الثلاثاء، انقلاب سيارة نقل بمقطورة بمدخل الإسكندرية، دون حدوث خسائر أو إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق الإسكندرية الصحراوي "اتجاه القاهرة" بجوار كمين كارفور.

بانتقال قوات الحماية المدنية و ضباط إدارة مرور الإسكندرية ومسئولي إدارة الأزمات والكوارث بحي وسط إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب سيارة نقل بمقطورة بالطريق المشار إليه ما أدى لارتباك حركة المرور.

ومن جانبه جرى الدفع بلودر وإزالة آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور، دون حدوث أي خسائر أو إصابات.

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