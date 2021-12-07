اليوم.. استكمال محاكمة «باتريك جورج» بتهمة نشر أخبار كاذبة

تستكمل محكمة جنح أمن الدولة بالمنصورة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود عطا، محاكمة باتريك جورج المتهم بنشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج.

وأمرت جهات التحقيق، فى وقت سابق، بإحالة باتريك جورج ميشيل زكي سليمان المتهم فى القضية رقم 7245 لسنة 2019 إداري قسم ثان المنصورة، للمحاكمة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج.

وأسند للمتهم، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، لتكدير الأمن والسلم الاجتماعى، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكشفت التحريات والتحقيقات استغلال المتهم حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، Patrick George zaki، فى نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها.

ووجهت له النيابة اتهامات رسمية بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعى، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كما يواجه أيضًا اتهامات بإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية واستخدام العنف.

وذلك بعد أن أصبحت شعارات المثلية الجنسية، وحقوق مجتمع الميم لدى النشطاء، مقدمة على حقوق الدولة المصرية، وذلك من خلال ترديد إشاعات وأكاذيب عبر صفحاته على الفيسبوك.

فالمتهم باترك جورج ميشيل زكي سليمان، صيدلي، مقيم فى شارع عمر بن الخطاب بالمنصورة، محبوس على ذمة التحقيقات بالقضية رقم رقم 7245 لسنة 2019 إدارى قسم ثان المنصورة.