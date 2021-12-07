الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل دعوى بطلان انتخابات نادي التجديف لـ 27 فبراير

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من خالد عوض الدين، والتى يطالب فيها ببطلان انتخابات نادي التجديف التي أجريت الشهر الماضي، وذلك لعدم إدراجه ضمن المرشحين للإنتخابات لجلسة 27 فبراير المقبل.

حملت الدعوى رقم ٦٢٤٩ لسنة ٧٦ قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته القانونية.

يذكر أن الدكتور عمرو النوري احتفظ بمنصب الرئيس في انتخابات اتحاد التجديف التي أقيمت منذ قليل في مقر الأكاديمية الأولمبية باستاد القاهرة، وفاز النوري بمنصب الرئيس بعد حصد 9 أصوات من إجمالي 12 لهم حق الحضور والتصويت. 

وتنافس النوري، مع المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، واللواء سامى أبو العلا، والدكتور حسين عبد السلام واللواء محمود طارق.

 كما فاز فى عضوية مجلس اتحاد التجديف كل من مصطفى عبد الجواد وإيهاب حسان وشريف القماطي وحاتم طاهر ونورهان مصطفى وعصام الجلاد ورانيا محمد علوان وإبراهيم عادل أيوب.

 وتضم الجمعية العمومية لاتحاد التجديف الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات اليوم 12 هيئة رياضية وهم طلائع الجيش واتحاد الشرطة والمعادي واليخت واليخت المصري بالإسكندرية وطلائع الأسطول البحري وقناة الرياضية بالإسماعيلية والكهرباء الرياضي والمقاولون العرب والمصري للتجديف والبنك الأهلي بالإسكندرية وهيئة قناة السويس وبور فؤاد وأسوان الرياضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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