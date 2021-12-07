تأشيرة سفر تدفع عاطلًا لتزوير أوراق حساب بنكى بالأقصر

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بتزوير كشف حساب بنكي للحصول على تأشيرة سفر لإحدى الدول، في محافظة الأقصر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الأقصر بتزوير كشف حساب باسمه منسوب صدوره لأحد البنوك مثبت به العديد من حركات الإيداع والسحب لمبالغ مالية "على خلاف الحقيقة" والتقدم به لسفارة إحدى الدول بغرض الحصول على تأشيرة للسفر لتلك الدولة المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه قام باصطناع كشف الحساب المزور باستخدام برنامج الحذف والتعديل والإضافة "الفوتوشوب" وطباعته من خلال تردده على أحد مقاهى الإنترنت بمنطقة سكنه.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.