الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأشيرة سفر تدفع عاطلًا لتزوير أوراق حساب بنكى بالأقصر

تزوير أوراق
تزوير أوراق

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بتزوير كشف حساب بنكي للحصول على تأشيرة سفر لإحدى الدول، في محافظة الأقصر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الأقصر بتزوير كشف حساب باسمه منسوب صدوره لأحد البنوك مثبت به العديد من حركات الإيداع والسحب لمبالغ مالية "على خلاف الحقيقة" والتقدم به لسفارة إحدى الدول بغرض الحصول على تأشيرة للسفر لتلك الدولة المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه قام باصطناع كشف الحساب المزور باستخدام برنامج الحذف والتعديل والإضافة "الفوتوشوب" وطباعته من خلال تردده على أحد مقاهى الإنترنت بمنطقة سكنه.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة التزوير مباحث الأموال العامة كشف حساب بنكي تزوير محافظة الأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات جديدة

عقوبة قاسية فى انتظار المخالفين لضوابط صلاة الجنازة بالمساجد

«تقلبات عنيفة».. «الأرصاد» تُحذر من الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«قادرون باختلاف».. الرئيس يحقق أمنية بسملة: «نفسي أطلع طيارة» (فيديو)

وزير التعليم يحسم الجدل حول عودة امتحانات التحسين بالثانوية العامة

الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر

اليوم.. اللجنة العليا «الفلسطينية الأردنية» تبدأ اجتماعاتها برام الله لتعزيز التعاون