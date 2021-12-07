الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بالنصب على البسطاء فى المحلة

القبض على متهم
القبض على متهم

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهمين بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج فى المحلة، بمحافظة الغربية.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص - ربة منزل- بقيام شخصين بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفير نجليهما لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما، في مركز المحلة بمحافظة الغربية.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين البسطاء راغبى السفر للعمل بها والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة.

وتمكنا خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين بزعم تسفير نجليهما لإحدى الدول "على خلاف الحقيقة"، وعدم وفائهما بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المحلة راغبي السفر المتهمين النصب مباحث الأموال العامة وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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