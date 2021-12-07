الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

خلال الحمل.. طرق رائعة لارتداء البلوزات الشتوي

ملابس الحمل
ملابس الحمل

يبدو أن الحفاظ على الدفء والمظهر الأنيق خلال فترة الحمل الشتوي مهمة مستحيلة، وتتساءل الكثيرات عن كيف يمكنهن ارتداء الملابس أثناء الحمل دون الاحتياج لملابس الأمومة، فوفقا لموقع “fustany ” سنعرض أفكار لملابس الأمومة الخاصة بالسترات الصوفية لشتاء 2022.

كيف ترتدي سترتك مع التنورة أثناء الحمل؟

من المؤكد أن إقران سترتك المفضلة مع التنورة طريقة رائعة حقًا لارتداء سترتك أثناء الحمل، وإذا كنت ترغب في ارتداء سترة كبيرة الحجم ، فاختاري التنورة الضيقة بقلم الرصاص. 

كيفية ارتداء السترات الواقية من الرصاص أثناء الحمل

فساتين سترة أثناء الحمل في الشتاء أمر لا بد منه

نحن نعلم أن الامهات الحوامل يعشقون الفستاين  فهي مريحة للغاية وتنفس في الشتاء ، سيكون ارتداء الفساتين المصنوعة من الكنزة هو الشيء المفضل لديك الجديد. كما أنها ستجعل بطن طفلك يبدو لطيفًا للغاية.

كيفية ارتداء السترات الواقية من الرصاص أثناء الحمل

 ارتدي سترتك بالأحزمة للحصول على فكرة ملابس أمومة لطيفة

مع البلوزات أو السترات أو الفساتين ، يمكن أن  يساعد  الحزام في  اعطاء مظهر جمالي

كيفية ارتداء السترات الواقية من الرصاص أثناء الحمل

 فكرة الزي الأمومة لقضاء ليلة في الخارج مع سترة المفضلة لديك

المظهر المثالي لقضاء ليلة في الخارج مع شريك حياتك، مع  سترة أنيقة مقترنة بتنورة وحذاء يصل إلى الركبة لأنها بداخلها. مثالية لقضاء ليلة في الخارج مع كونها مريحة للغاية أيضًا.

كيفية ارتداء السترات الواقية من الرصاص أثناء الحمل

سترة كبيرة الحجم مع الجينز لملابس الأمومة الشتوية

 نظرًا لأن الحجم الكبير هو اتجاه سيبقى ، لذلك في كل مكان تنظر إليه ستجد سترة كبيرة الحجم. 

كيفية ارتداء السترات الواقية من الرصاص أثناء الحمل

مطابقة مجموعة سترة 

إذا كنت تريد أن تبدو أنيقًا أثناء الحمل ،فا يمكنك ارتداء السترة المتطابقة و هذا هو الاتجاه الذي اشتعلت فيه النيران أيضًا، هذا المظهر مريح للغاية بالنسبة لحملتك ، وجميع المتاجر تحمل مجموعة ملابس الأمومة التي تحتوي على سترة.

كيفية ارتداء السترات الواقية من الرصاص أثناء الحمل

 فستان كنزة مع كارديجان طويل 

كما قلنا أعلاه ، فإن ملابسك الشتوية للأمومة ليست كاملة بدون فستان كنزة نوصي بإقرانها بأحذية طويلة ومعطف من أجل ملابس أمومة لطيفة. 

كيفية ارتداء السترات الواقية من الرصاص أثناء الحمل

 ابحث عن سترة صوفية مقصوصة لإطلالة أمومة في فصل الشتاء لعام 2021

إذا لم تكن قد لاحظت ، فإن السترات القصيرة أصبحت شيئًا هذا الشتاء لذلك ، إذا كنت تهزّ نتوءًا هذا الشتاء  فحدّث أسلوب حملك بسترة صوفية قصيرة.

كيفية ارتداء السترات الواقية من الرصاص أثناء الحمل

لطيف سترة الأمومة مع وزرة الخاص بك 

لا يمكنك أن تدعي أسلوب حملك الشتوي يمر دون هز زوج من وزرة قم بإقرانها مع السترات الصوفية المفضلة لديك وتأكد من أنها ذات لون غامق حتى تبدو أنيقًا للغاية. 

كيفية ارتداء السترات الواقية من الرصاص أثناء الحمل

 ارتدي فستانك الصيفي المفضل مع كنزة بياقة سلحفاة

 كان لديك فستان صيفي مفضل وترغب في ارتدائه في الشتاء ، قم بإقرانه مع سترة برقبة السلحفاة لديك الآن نظرة أنيقة مريحة.

لحفاظ على الدفء فترة الحمل الشتوي ملابسي أثناء الحمل ملابس الأمومة أفكار لملابس الأمومة

رئيس التحرير

وائل لطفى

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