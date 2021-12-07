خلال الحمل.. طرق رائعة لارتداء البلوزات الشتوي

يبدو أن الحفاظ على الدفء والمظهر الأنيق خلال فترة الحمل الشتوي مهمة مستحيلة، وتتساءل الكثيرات عن كيف يمكنهن ارتداء الملابس أثناء الحمل دون الاحتياج لملابس الأمومة، فوفقا لموقع “fustany ” سنعرض أفكار لملابس الأمومة الخاصة بالسترات الصوفية لشتاء 2022.

كيف ترتدي سترتك مع التنورة أثناء الحمل؟

من المؤكد أن إقران سترتك المفضلة مع التنورة طريقة رائعة حقًا لارتداء سترتك أثناء الحمل، وإذا كنت ترغب في ارتداء سترة كبيرة الحجم ، فاختاري التنورة الضيقة بقلم الرصاص.

فساتين سترة أثناء الحمل في الشتاء أمر لا بد منه

نحن نعلم أن الامهات الحوامل يعشقون الفستاين فهي مريحة للغاية وتنفس في الشتاء ، سيكون ارتداء الفساتين المصنوعة من الكنزة هو الشيء المفضل لديك الجديد. كما أنها ستجعل بطن طفلك يبدو لطيفًا للغاية.

ارتدي سترتك بالأحزمة للحصول على فكرة ملابس أمومة لطيفة

مع البلوزات أو السترات أو الفساتين ، يمكن أن يساعد الحزام في اعطاء مظهر جمالي

فكرة الزي الأمومة لقضاء ليلة في الخارج مع سترة المفضلة لديك

المظهر المثالي لقضاء ليلة في الخارج مع شريك حياتك، مع سترة أنيقة مقترنة بتنورة وحذاء يصل إلى الركبة لأنها بداخلها. مثالية لقضاء ليلة في الخارج مع كونها مريحة للغاية أيضًا.

سترة كبيرة الحجم مع الجينز لملابس الأمومة الشتوية

نظرًا لأن الحجم الكبير هو اتجاه سيبقى ، لذلك في كل مكان تنظر إليه ستجد سترة كبيرة الحجم.

مطابقة مجموعة سترة

إذا كنت تريد أن تبدو أنيقًا أثناء الحمل ،فا يمكنك ارتداء السترة المتطابقة و هذا هو الاتجاه الذي اشتعلت فيه النيران أيضًا، هذا المظهر مريح للغاية بالنسبة لحملتك ، وجميع المتاجر تحمل مجموعة ملابس الأمومة التي تحتوي على سترة.

فستان كنزة مع كارديجان طويل

كما قلنا أعلاه ، فإن ملابسك الشتوية للأمومة ليست كاملة بدون فستان كنزة نوصي بإقرانها بأحذية طويلة ومعطف من أجل ملابس أمومة لطيفة.

ابحث عن سترة صوفية مقصوصة لإطلالة أمومة في فصل الشتاء لعام 2021

إذا لم تكن قد لاحظت ، فإن السترات القصيرة أصبحت شيئًا هذا الشتاء لذلك ، إذا كنت تهزّ نتوءًا هذا الشتاء فحدّث أسلوب حملك بسترة صوفية قصيرة.

لطيف سترة الأمومة مع وزرة الخاص بك

لا يمكنك أن تدعي أسلوب حملك الشتوي يمر دون هز زوج من وزرة قم بإقرانها مع السترات الصوفية المفضلة لديك وتأكد من أنها ذات لون غامق حتى تبدو أنيقًا للغاية.

ارتدي فستانك الصيفي المفضل مع كنزة بياقة سلحفاة

كان لديك فستان صيفي مفضل وترغب في ارتدائه في الشتاء ، قم بإقرانه مع سترة برقبة السلحفاة لديك الآن نظرة أنيقة مريحة.