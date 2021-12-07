مصادرة 1201 «شيشة» وتحرير 819 مخالفة للمحلات الغير ملتزمة بقرار الغلق

حررت الأجهزة الأمنية 819 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 207 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالى مضبوطات 1201 شيشة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة وجارِ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

بينما سدد 8392 شخصًا، غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا، بإجمالي مبلغ 419 ألف جنيه، لعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الواقية، بينما رفض 43 شخصًا سداد الغرامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية، على مواقف السيارات والطرق والميادين العام، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، بارتداء الكمامات الواقية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة مكبرة لفحص سائقي الحافلات المدرسية، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، والإدارة العامة للمرور، وبالتعاون مع الجهات المعنية.