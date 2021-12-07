الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية» تثمن إشادة قنصل نيوزلندا بخدمة مستشفى الكرنك بالأقصر

قنصل سفارة نيوزلندا
قنصل سفارة نيوزلندا بالقاهرة

أعربت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن فخرها بإشادة  قنصل سفارة نيوزلندا بالقاهرة، بمستوى الخدمة الطبية ذات الجودة المتميزة بمستشفى الكرنك الدولي، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك، عقب الكلمات التي أعرب خلالها اريتشارد كروس، قنصل سفارة نيوزلندا بالقاهرة، عن سعادته بمستوى جودة الخدمة الطبية بمستشفى الكرنك الدولي، والآداء المتميز للفريق الطبي بها، والتي قال فيها: "إني الآن مطمئن علي الوضع الصحي والخدمة الطبية لمواطنينا في الأقصر".

وأوضحت الهيئة، أن مستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، استقبلت قنصل سفارة نيوزيلاندا بالقاهرة، وقام خلال زيارته للمستشفى بتفقد الأقسام المختلفة، وغرف العمليات والأجنحة الفندقية بالمستشفى، حيث أشاد بمستوي الخدمة الطبية المقدمة داخلها وبمستوى الخدمات الفندقية من نظافة وحسن استضافة، وهو ما يؤهلها لأن تكون مقصدًا للسياحة العلاجية بمحافظة الأقصر، مؤكدًا أنها ستكون أحد أهم الأماكن التي ستتلقى الجالية   النيوزيلندية بالأقصر الخدمة الطبية المتميزة داخلها.

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مستشفى الكرنك بالأقصر

وتابعت الهيئة: "اختتم القنصل ريتشارد كروس زيارته بإهداءالدكتور إسماعيل العربي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، درعًا تذكاريًا خاص بولاية نيوزيلاندا، مدونًا عبارة (شكرًا لضيافتكم.. هذه منشأة رائعة) بمدونة الزيارة الخاصة بمستشفى الكرنك الدولي".

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذه الإشادة تعكس جودة الخدمة الطبية داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بشكل عام ومستشفى الكرنك الدولي بالأقصر بشكل خاص، وهو ما حدا بالهيئة إلى هذه الثقة العالمية، في علاج جالياتها داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.

وأشار السبكي إلى أن محافظة الأقصر تعد نواة السياحة العلاجية في مصر، وأن طبيعتها السياحية لها دور كبير في تحقيق رؤية الهيئة نحو وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، مشيرًا إلى أن الطبيعة السياحية ومشروعات التنمية فى الأقصر ستنعكس بالإيجاب على رفاهية المحافظة وعلى مردود السياحة العلاجية لمصر، وأضاف: رؤية الهيئة أن تجعل السياحة العلاجية أحد أهم مسارات النقد الأجنبي داخل مصر، وأنه تم إطلاق العلامة التجارية (نرعاك في مصر) لتنفيذ برامج السياحة العلاجية في مصر وتسويقها عربيًا وإقليميًا وعالميًا.

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مستشفى الكرنك بالأقصر
الهيئة العامة للرعاية الصحية السبكي التأمين الصحي الشامل سفارة نيوزلندا الخدمة الطبية الجودة المتميزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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