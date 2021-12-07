العثور على طفل حديث الولادة فى محطة ترام الرمل بالإسكندرية

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف لغز واقعة العثور على طفل حديث الولادة ملقى على مقعد بمحطة ترام الرمل الميري.

ورد بلاغ لقسم شرطة الرمل ثان من الأهالي يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة بمحطة ترام الرمل الميري، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين عثور سيدة على طفل حديث الولادة ملفوف في "كوفرتة أطفال" وبجواره "ببرونة" بها أعشاب، ويعاني من مرض "الصفراء"، وحول قدمه "أسورة طبية" تشير إلى اسم الأم "ليلى.ع.أ"، وأنه ولد بولادة قيصرية الساعة 4 مساء يوم 5 ديسمبر الجاري.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الطفل بسيارة الإسعاف إلى دار الأطفال المعثور عليهم بمركز طب القباري.

وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحطة ترام الرمل الميري، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.