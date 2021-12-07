البورصة والرقابة المالية تضعان تدابير للحد من مخاطر التقلبات السعرية على سهمين

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، وضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين إثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول، وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي، وإلى قيمة الأسهم حرة التداول، وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.

ويأتي ذلك كتدبير احترازى في ضوء قرار مجلس ادارة البورصة بتاريخ 1/12/2021 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطابها المؤرخ 5/12/2021، وتقرر السماح بالتحرك السعري يوميًا على الورقة المالية زهراء المعادي للاستثمار والتعمير فى نطاق نسبة 5% صعودًا وهبوطًا وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك اعتباراً من جلسة تداول اليوم الثلاثاء ولمدة شهر على ان يعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.

على جانب آخر، أشارت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى التنسيق مع ادارة البورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين إثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول، وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.

وبحسب قرار مجلس ادارة البورصة بتاريخ 1/12/2021 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطابها المؤرخ 5/12/2021، تقرر السماح بالتحرك السعرى يومياً على

الورقة المالية رواد للسياحة فى نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك اعتباراً من جلسة تداول 7/12/2021 ولمدة شهر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة