«الصحة»: التبرع ببلازما الدم متاح لمتعافي كورونا في 6 مراكز

كشفت وزارة الصحة والسكان، أن متعافى فيروس كورونا يمكن أن يتبرعوا ببلازما الدم بعد الشفاء مباشرة، مشيرة إلى أهمية التبرع بمشتقات بلازما الدم، التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير الأدوية المشتقة من البلازما وإنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الدم والكبد والكلى والحروق.

- 6 مراكز لتجميع البلازما موزعة بـ 5 محافظات

وقالت إن هناك 6 مراكز لتجميع البلازما، موزعة بـ 5 محافظات والتي انطلقت بها المشروع، ومقرها "مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة بمحافظة الجيزة، المركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام، المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية، بمحافظة القاهرة، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغربية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا".

ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين النحاس المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، إن التبرع الدائم بالبلازما، يكون مرة كل أسبوعين وفقًا إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية وهذا التبرع له فوائد عديدة، ومنها تنشيط النخاع العظمي للمتبرع لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازما، بالإضافة إلى إجراء فحص دوري بالمجان لكل متبرع يشمل جميع الأمراض والفيروسات وذلك للإطمئنان على حالته وسلامته الصحية.

وناشدت كافة المواطنين بالإسراع للقيام بعملية التبرع بمشتقات بلازما الدم، ونشر التوعية بين أسرهم وأقاربهم، مؤكدة على مواعيد العمل بمراكز تجميع البلازما طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ 8 صباحًا وحتى الـ 10 مساءً، لافتة إلى تلقي استفسارات المواطنين عن المشروع القومي للتبرع بالبلازما على الخط الساخن (15335).