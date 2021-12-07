وكيل التعليم بالوادى الجديد يلتقى قيادات التعليم الثانوى

التقى الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، قيادات التعليم الثانوى العام والثانوى الفنى، وذلك بمقر ديوان إدارة الخارجة التعليمية.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة الخارجة التعليمية ومدير إدارة التعليم الثانوى بالمديرية والتعليم الفنى، وذلك من منطلق الحرص على تقييم الأداء خلال الفترة الماضية وبحث خطة العمل للفترة القادمة.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على تكثيف المتابعات الدورية لكافة المدارس والوقوف على كافة المشكلات والعقبات التى قد تعرقل سير العملية التعليمية للتصدى لها ووضع الحلول الفورية، موجها الجميع ببذل المزيد من العطاء والجهد لتحسين الأداء وتقديم أفضل ما لديهم للارتقاء والنهوض بالمنظومة التعليمية، إلى جانب التوعية والإرشاد لأبنائنا بالمدارس وتقديم تعليم جيد ومتميز لهم لمواكبة تطورات العصر من أجل طالب لديه القدرة علي الإبداع والابتكار.

وفي سياق متصل، تابع الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، الإجراءات والترتيبات النهائية لانطلاق المسابقة الكبرى لأوائل الطلبة التي يجري تنفيذها في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الارتقاء بالتفوق الدراسي والوعي بالمشروعات القومية لدي الطلاب، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، وتحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا السيد حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن اللجنة المشكلة بالمديرية تضم مديري مراحل التعليم "الابتدائي والإعدادي والثانوي" بالمديرية والتربية الاجتماعية، وموجهي عموم المواد الدراسية المختلفة.

وأوضح الدكتور جمال أن المسابقة متاحة لجميع المدارس حيث تستهدف المسابقة الصفوف النهائية من مدارس المراحل للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١م، مشيرًا إلى تنفيذها على 4 مراحل وهي:

المرحلة الأولى وتتم بين المدارس في مرحلتي «الابتدائية والإعدادية» على مستوى المجلس القروي؛ لتحديد المدرسة الفائزة في كل مرحلة تعليمية تمثل المجلس القروي.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أنه جرى التنسيق مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لوضع الضوابط العامة لانطلاق المسابقة، متمنيًا لقطاع تعليم المحافظة التوفيق والسداد والظهور بالمظهر اللائق والمشرف.