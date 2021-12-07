سر غثيان الحمل المزمن.. لماذا فشل العلماء في تحديد سببه؟

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الشعور بالغثيان يعد دائما اسوأ جزء من مرض أي شخص، فهو يجعل يشعرون بالمرض الشديد وقد يستمر الأمر لأيام وأسابيع وقد يستمر لشهور طويلة.

ويقول جاريث سانجر ، أستاذ علم الأدوية العصبية في معهد بليزارد في بارتس وكلية لندن للطب وطب الأسنان، "إن الغثيان منهك للغاية لدرجة أنه يمنع الناس من عيش حياتهم اليومية"، وتابع "لقد وجدت الأبحاث أن المرضى يائسون للغاية من الهروب من الغثيان المزمن لدرجة أنهم يقولون إنهم سيكونون مستعدين للمراهنة على تناول حبوب منع الحمل النظرية التي قد يكون لها فرصة 50/50 في علاجهم أو قتلهم".

- ربع النساء المصابات بالغثيان والقيء أثناء الحمل عانين من أفكار انتحارية

ووجدت الأبحاث الحديثة أن ربع النساء المصابات بالغثيان والقيء الشديد والمستمر أثناء الحمل عانين من أفكار انتحارية نتيجة لذلك.

وفقًا للخبراء بما في ذلك الدكتور آدم فارمر ، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مستشفيات جامعة نورث ميدلاندز، فان الغثيان المزمن شائع ، حيث يعاني ما يصل إلى واحد من كل ثمانية أشخاص منه بشكل منتظم ، ويتأثر الكثير بشكل متقطع.

وأكدت الصحيفة أن أسباب الغثيان متعددة منها العلاج الكيميائي وأمراض المعدة مثل عسر الهضم وفيروس القيء، كما أن القلق والاكتئاب قد يسببان نفس الاعراض، اما السبب الاكثر شيوعا هو الحمل.

- المرضى الذين يعانون من القلق أكثر عرضة بثلاث مرات للإصابة بالغثيان



واكدت الصحيفة انه وفقا للأبحاث المنشورة في مستشفى الطب النفسي العام في عام 2002، فإن المرضى الذين يعانون من القلق أكثر عرضة بثلاث مرات، للإصابة بالغثيان طويل الأمد من الأشخاص غير المصابين بهذا المرض، وأشارت إلى أنه وفقا لإحدى النظريات فإن المواد الكيميائية في الدماغ التي يتم إطلاقها نتيجة للقلق تعطل توازن البكتيريا في الأمعاء ، مع تأثير غير مباشر يسبب الغثيان.

وأضافت أنه على الرغم من ذلك فإنه لا يمكن ربط الغثيان المزمن بالعوامل النفسية فقط، حيث قال بيتر هورويل أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى وأستاذ الطب بجامعة مانشستر: "إنه عرض صعب للغاية للتشخيص والعلاج نظرًا لوجود العديد من الأسباب المحتملة المختلفة".

وأكدت الصحيفة أنه ظهر دليل صارخ على آثاره المروعة في دراسة استقصائية حديثة للنساء المصابات بفرط القيء الحملي (HG) والغثيان والقيء المفرطين أثناء الحمل، حيث كشف عن أن نسبة كبيرة من هؤلاء النساء لديهن أفكار انتحارية، ووجدت أن 5 في المائة قلن إنهن أنهن حملهن بسبب هذه الحالة.

وتابعت ان ما يصل إلى 3.6 في المائة من حالات الحمل تتأثر بـ HG، واشتهرت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون أنها عانت أثناء حملها في أطفالها الثلاثة.

وأضافت أنه يمكن أن يستمر تأثير هذا الغثيان المطول لفترة طويلة بعد أن تهدأ الأحاسيس، حيث ما يقرب من 30 في المائة من النساء المصابات بـ HG عانين من اكتئاب ما بعد الولادة مقارنة بـ 7 في المائة من النساء اللواتي لم يكن لديهن هرمون النمو ، وفقًا لدراسة أجريت على أكثر من 200 أم نُشرت العام الماضي من قبل باحثين من امبريال كوليدج لندن.

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من كونه منتشرًا ومسببًا للإعاقة، لا توجد علاجات موثوقة للغثيان الناجم عن هرمون النمو، او سبب في الإصابة به.

تقول البروفيسور كاثرين ويليامسون من كينجز كوليدج لندن ، والتي قادت أحدث دراسة اجريت عن HG ، إن هناك "حاجة ملحة" لمزيد من البحث في أسبابها، مضيفة "بالإجابة على هذه الأسئلة ، سنتمكن من تطوير علاجات أكثر فعالية".

وقال باحثون ان المشكلة تكمن في أن العلماء لا يزالون يعرفون القليل جدًا عما يسبب الغثيان.