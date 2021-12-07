الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل نظر دعوى خالد الغندور ضد عبد الناصر زيدان لـ 14 ديسمبر

خالد الغندور
خالد الغندور

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، نظر جلسات لنظر دعوى الإعلامى خالد الغندور ضد الإعلامى عبد الناصر زيدان، لمطالبة الأخير بمبلغ تعويض 10 ملايين جنيه، بسبب أغنية بثها الأخير للسخرية من الإعلامى خالد الغندور وقصار القامة على حد وصف الدعوى أمام المحكمة، إلى جلسة  14 ديسمبر المقبل  للاطلاع على القرص المدمج .

وأقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامي خالد الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان طالبا الحكم عليه بتعويض قدرة عشرة ملايين جنيه من جراء قيامة بنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية تحت عنوان (بلية الدلدول) ووضعة صور كرتونية للإعلامى خالد الغندور وحوت كلمات تلك الأغنية ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمى لقصار القامة الأمر الذى بادر معه الإعلامى للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقة القانونية.

وبدأ استحداث وإنشاء تلك النوعية من المحاكم، التي تختص نوعيًا ومكانيًا بقوانين محددة، بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بحيث يتبع كل محكمة استئناف (عددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية) محكمة اقتصادية.

وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط، وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.

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