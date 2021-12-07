«مستجدات الجائحة» و«الانتقال للعاصمة الإدارية» على طاولة اجتماع الحكومة الأسبوعي

انعقد صباح الثلاثاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، لمتابعة سير الأعمال في المشروعات التنموية والوقوف على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن الملفات التي يتابعها المجلس دورياً خلال هذه الفترة، الوضع الوبائي لمستجدات فيروس كورونا في البلاد، وفقاً لتقارير وزارة الصحة ومستشفياتها والمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، لاتخاذ ما يلزم وفق المعطيات على الأرض، بخلاف اجتماعات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وما يصدر عنها من تحديث لقرارات إدارتها لأزمة الجائحة منذ ظهورها في 2020.

ويتابع المجلس أسبوعياً أيضاً ملف «حياة كريمة»، الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً خاصاً، كونه يمس حياة نحو 60 مليون مواطن.

وتقدم الجهات المعنية المسؤولة عن تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» تقارير دورية بأحدث مستجدات الأوضاع على الأرض في المشاريع المنفذة.

ومن المرتقب أن يتطلع الاجتماع إلى ملف «انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة»، المقرر أن يبدأ تدريجياً في ديسمبر الجاري، بعدما بدأت بعض الجهات في العمل من هناك، لمناقشة مدى استيعاب الموظفين لطبيعة العمل الجديدة التي تعتمد على الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في أعمالها.

وتتابع الحكومة دورياً سير تنفيذ المشروعات التنموية وفق المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052 والتنمية المستدامة لمصر 2030.