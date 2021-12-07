الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شاب حول منزله وكرا لتصنيع مخدر الشابو بكفر الشيخ

ضبط شاب
ضبط شاب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط شاب حول منزله وكرا لتصنيع مخدر الشابو، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الشابو، وكمية من جوهر مخدر الحشيش.

جاء ذلك عقب ورود معلومات لفرع البحث الجنائي بغرب كف الشيخ، برئاسة العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي، بورود معلومات لمباحث مركز شرطة مطوبس لقيام شاب له معلومات جنائية يقوم بتصنيع مخدر الشابو وتوزيعه داخل محافظة كفر الشيخ.

وتم إخطار اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمعلومات الواردة من المصادر السرية لفرع البحث ومباحث مركز شرطة مطوبس، جري إعداد خطة لضبط المتهم والأدوات المستخدمة في تصنيع مخدر الشابو.

وتمكنت القوات الأمنية من مداهمة منزل الشاب وتبين أنه "أ. ع . ا"مقيم بقرية إبيانه بدائرة مركز مطوبس، له معلومات جنائية، قام بتحويل منزله لمصنع لتصنيع مخدر الشابو، حيث عثر بحوزته على فرد خرطوش، وكيس من جوهر مخد الحشيش، و35 ألف جنيه من حصيلة البيع، وهاتف محمول، وهاتف آخر عثر داخله على طرق تصنيع مخدر الشابو، وكذلك كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر والتي تستخدم في تصنيع الشابو، وكذلك ميزان حساس، وعقب إحكام السيطرة الأمنية على المتهم وبحوزته الكميات المضبظوطة، تم اصطحابه لمركز شرطة مطوبس، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

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وائل لطفي

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