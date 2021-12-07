القبض على شخص اعتدى على طالبين بسلاح أبيض في أسيوط

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لاتهامه بالاعتداء على طفلين بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات باستقبالها (طالبين "مصابان بجروح متفرقة بالجسم").

بالفحص وبسؤال والديهما ، اتهما (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليهما بالضرب بسلاح أبيض "سكين" مُحدثاً إصابتها، وذلك لكونه مهتز نفسياً، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته تبين أنه يهزى بكلمات غير مفهومة.