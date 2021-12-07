الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قاتل شقيقته وزوجها وابنتيهما في سوهاج: «ولعت فيهم عشان خلافات قديمة»

ضبط متهم
ضبط متهم

اعترف مواطن بالانتقام من شقيقته وذلك بعد احتدام الخلاف بينهما في محافظة سوهاج، و تسلل لشقتها وأشعل النار فيها في وجود شقيقته وزوجها وابنتهما، ما أسفر عن وفاتهم جميعا.

و أضاف المتهم في اعترافاته أن الخلافات بينهما قديمة وحاول البعض حلها دون فائدة، وأن الشيطان وسوس له، فضعف وسلم عقله له لارتكاب الجريمة على هذا النحو.

وكانت أجهزة الأمن، قد كشفت ملابسات نشوب حريق بشقة سكنية بسوهاج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة الكوثر بمديرية أمن سوهاج من بعض الأهالى بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم وإخماد الحريق، وما نتج عن ذلك وفاة قاطنيها مالكها وزوجته وابنتيهما، واحتراق محتويات الشقة بالكامل، وما قررته والدة مالك الشقة بعلمها بحدوث الحريق من الأهالى ولم تعلل سبباً لنشوبه.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن سوهاج، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المتوفاة عامل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين شقيقته وزوجها فعقد النية على التخلص منهما.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

«تقلبات عنيفة».. «الأرصاد» تُحذر من الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 7-12-2021

نظام جديد للعمل في الإمارات.. الإجازة «يومين ونص» أسبوعياً

خطة «الداخلية» لتأمين 296 كنيسة قبل احتفالات رأس السنة

رسالة مهمة من وزير التعليم بشأن كلية فيكتوريا بالإسكندرية

خلافات عائلية تدفع شابًا لطعن زوجته والقفز من الخامس بالعياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم.. اللجنة العليا «الفلسطينية الأردنية» تبدأ اجتماعاتها برام الله لتعزيز التعاون

الصحة فى إسرائيل تسجل 21 إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

فلسطين: إسرائيل تتحمل مسؤولية جرائم الإعدامات الميدانية