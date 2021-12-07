قاتل شقيقته وزوجها وابنتيهما في سوهاج: «ولعت فيهم عشان خلافات قديمة»

اعترف مواطن بالانتقام من شقيقته وذلك بعد احتدام الخلاف بينهما في محافظة سوهاج، و تسلل لشقتها وأشعل النار فيها في وجود شقيقته وزوجها وابنتهما، ما أسفر عن وفاتهم جميعا.

و أضاف المتهم في اعترافاته أن الخلافات بينهما قديمة وحاول البعض حلها دون فائدة، وأن الشيطان وسوس له، فضعف وسلم عقله له لارتكاب الجريمة على هذا النحو.

وكانت أجهزة الأمن، قد كشفت ملابسات نشوب حريق بشقة سكنية بسوهاج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة الكوثر بمديرية أمن سوهاج من بعض الأهالى بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم وإخماد الحريق، وما نتج عن ذلك وفاة قاطنيها مالكها وزوجته وابنتيهما، واحتراق محتويات الشقة بالكامل، وما قررته والدة مالك الشقة بعلمها بحدوث الحريق من الأهالى ولم تعلل سبباً لنشوبه.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن سوهاج، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المتوفاة عامل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين شقيقته وزوجها فعقد النية على التخلص منهما.