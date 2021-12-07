الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تلاميذ «رابعة ابتدائي» يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية اليوم

طلاب
طلاب

يستكمل تلاميذ الصف الرابع الابتدائي (2.6 مليون طالب وطالبة) اليوم، أول امتحان شهري يعقد لهم هذا العام في المناهج الجديدة المطورة وفقًا لنظام التعليم الجديد 0.2، بأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وانتهى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، اليوم الإثنين، من الامتحان في مادتي العلوم وتكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت الوزارة، عن بدء تصحيح الامتحانات داخل المدرسة من معلم المادة، تحت إشراف مستشاري المادة بالإدارات التعليمية.

وشددت الوزارة، على مديريات التربية والتعليم، على أن النتيجة لم تعلن للتلاميذ ويتم إضافتها على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، لتعلن بالألوان وليس الدرجات.

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