الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخص سرق سيارة وعرض أجزاءً منها للبيع بمدينة نصر

حبس شخص
حبس شخص

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقته سيارة وعرض أجزاءً منها للبيع لإحدى ورش تصليح السيارات بمدينة نصر، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بحوزته سيارة «نصف نقل- بدون لوحات معدنية» وعرضه أجزاء من قطع الغيار الخاصة بالسيارة المشار إليها للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية على أحد مالكى ورش تصليح السيارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (عاطل له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القليوبية) وبحوزته السيارة المشار إليها، وعُثر بداخلها على اللوحات الخاصة بها، وتبين أنها «مبلغ بسرقتها».

باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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