الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال التحريات الأمنية حول سرقة عاطل سائق بالإكراه بمنطقة الأميرية

متهم
متهم

استعجلت نيابة الأميرية، اليوم الثلاثاء، التحريات الأمنية حول قيام عاطل بسرقة سائق "توك توك" بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة الأميرية.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من سائق "توكتوك"، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بأنه حال سيره بمركبة "التوكتوك"  قيادته استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم، وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بسلاح أبيض  مطواة “ كانت بحوزته واستولى منه على ”هاتفه المحمول- مبلغ مالى - ساعة يـد" كرهاً عنه ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيما بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة) وبمواجهته بأقوال المجنى عليه أيدها. 

 واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بالورشة محل عمله، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

 

 

حبس سرقة نيابة سائق عاطل

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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