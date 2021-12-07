الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار من النيابة ضد تجار مخدرات بحدائق القبة

تجار مخدرات
تجار مخدرات

قررت نيابة حدائق القبة بحبس مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات ضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بمنطقة حدائق القبة، كما قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بورود معلومات للمقدم محمود أبو الحسن رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصين "لهما معلومات جنائية"، باستئجار شقة بدائرة القسم واتخاذها مكاناً لمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على كمية من مخدر "الشابو  - مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة - 2 ميزان حساس - 2 سلاح أبيض - دراجة نارية ملك أحدهما "بدون لوحات معدنية، حال توقفها أسفل العقار".

وبمواجهتهما أمام اللواء حازم الدربي مدير المباحث الجنائية والعميد محمد السيد رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهما والأسلحة البيضاء لحماية نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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