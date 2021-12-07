الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس لص الشقق السكنية في النزهة

لص الشقق السكنية
لص الشقق السكنية

أمرت نيابة النزهة بحبس بلطجي 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة هاتفي محمول من داخل مسكن بأسلوب التسلق بمنطقة النزهة، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

البداية عندما تلقى العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة إخطارا يفيد بتلقي المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم  شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة «هاتفى محمول» من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف اللواء حازم الدربي مدير المباحث الجنائية ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعـة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد جهاد رئيس المباحث من ضبطـه وبمواجهته أمام العقيد سمير مجدي مفتش المباحث اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب «التسلق»، وتم بارشاده ضبط الهاتفين لدى عميله «سيئ النية» باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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