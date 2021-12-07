حبس شخصين لتعديهما على سائق «توكتوك» بالأميرية بسبب أولوية المرور

أمرت نيابة الأميرية بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالتعدي بالضرب على سائق مركبة "توكتوك" بالأميرية. كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها (سائق مركبة "توكتوك" مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة بالجسم").

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال السائق مركبة "التوكتوك" الخاصة به حدثت مشادة كلامية بينه وبين آخرين بسبب خلاف حول أولوية المرور حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المجنى عليه بالتعدى على سالفى الذكر باستخدام أداة حادة "مفك" إلا أن أحد أفراد الطرف الثانى تمكن من استخلاصها منه وتعدى عليه محدثاً إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بتخلصهما من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.