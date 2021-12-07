الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» ترسل خطابا مهما للمديريات بشأن لقاحات كورونا

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات بشأن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومنها ضرورة تشجيع المعلمين والطلاب على تلقى لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا.

وجاء نص الخطاب أنه "تنفيذاً للسياسة العامة للدولة بهدف الحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين وبالإشارة إلى الخطاب الخاص بتطعيم الطلاب من  المرحلة العمرية (15- 18 عاماً) وذلك تعظيما للإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى وانتقال المرض للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وتنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان، فقد تقرر الآتي:

أولاً: بالنسبة لطلاب المرحلة العمرية ما بين 15 إلى 18 عاماً

سرعة توزيع استمارة الموافقة المستنيرة وهي الاستمارة الخاصة بموافقة ولي الأمر على تلقي اللقاح لتوقيعها من ولي الأمر والمعدة من قبل وزارة الصحة والسكان، وفي حالة تجميع عدد 200 استمارة أو أكثر - من مدرسة واحدة أو أكثر من مدرسة بنفس الإدارة - يتم مخاطبة الإدارة الصحية لقيامها بتطعيم الطلاب داخل إحدى المدارس التي تتوسط الإدارة وتسجيل الحالات التي يتم تلقيها اللقاح من خلالهم فوراً.

يقوم مشرف التربية البيئية بالمدرسة بمتابعة تسليم واستلام الاستمارة وموافاتنا بموقف تطعيم الطلاب بصفة أسبوعية.

ثانياً: بالنسبة لطلاب المرحلة العمرية ما بين 12 إلى 15 عاماً يتم توجيه وتشجيع الطلاب على التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي اللقاح.

ضرورة التنسيق بين مديري عموم الإدارات التعليمية والإدارات الصحية لتنفيذ ما سبق.

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