الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انطلاق منتدى الطاقة النووية المصري الروسي الثالث

منتدي الطاقة النووية
منتدي الطاقة النووية المصري الروسي

انطلق صباح اليوم الثلاثاء، منتدى الطاقة النووية المصري الروسي الثالث، الذي تستضيفه مصر.

وتنظم المنتدى، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة روساتوم الحكومية الروسية والمقاول العام لمشروع المحطة النووية المصرية السلمية، لإنتاج الكهرباء بمدينة الضبعة.

منتدي الطاقة النووية المصري الروسي
منتدي الطاقة النووية المصري الروسي

ويهدف منتدي الطاقة النووية المصري الروسي الثالث، إلى عقد مناقشات حوارية عبر سلسلة من جلسات تتضمن بحث سياسات التعاقد وعمليات توطين الصناعة التنولوجية النووية في الصناعة المصرية، عبر دمج المعدات والأدوات المستخدمة فى انشاء المحطة النووية المصرية السلمية لانتاج الكهرباء.

منتدي الطاقة النووية المصري الروسي
منتدي الطاقة النووية المصري الروسي

كما يناقش منتدي الطاقة النووية المصري الروسي الثالث، آليات ضمان جودة المهمات المستخدمة في مكونات الضبعة النووية، ومناقشة مساعي الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة عبر الشراكة الروسية في تنفيذ مشروع المحطة النووية المصرية لإنتاج الكهرباء.

وكانت مصر قد استضافت منتدى موردي ومقاولي مشروع الضبعة في أكتوبر 2019، والمنتدى الصناعي والتكنولوجي الدولي "الأسبوع الصناعي الكبير".

منتدي الطاقة النووية المصري الروسي
منتدي الطاقة النووية المصري الروسي

وتضمن المنتدي توفير كافة المعلومات حول المناقصات المستقبلية لمشروع محطة الضبعة النووية في مصر، والتعرف على نظام المشتريات التابع لمؤسسة روس آتوم الحكومية، وعقد اجتماعات عمل فردية مع ممثلي المؤسسات النووية الروسية المشاركة في المشروع، وكذلك تلقي إجابات على أسئلة حول المشاركة في بناء المحطة.

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منتدي الطاقة النووية المصري الروسي

وتعد المحطة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في مصر والتي يقع موقعها في مدينة الضبعة غرب محافظة مطروح، هي الأحدث من حيث التكنولوجيا النووية المتطورة المستخدمة في مكون المفاعلات النووية الروسية التي تقوم عليها المحطة النووية بالضبعة.

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منتدي الطاقة النووية المصري الروسي

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انطلق صباح اليوم الثلاثاء منتدى الطاقة النووية المصري الروسي الثالث الذي تستضيفه مصر وتنظم المنتدى مصر روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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