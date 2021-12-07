80 عاما على هجوم «بيرل هاربر».. أمريكا تحيي ذكرى الضربة اليابانية

تحيي الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الذكرى الثمانين للهجوم الياباني على القاعدة البحرية الأمريكية في بيرل هاربر في هاواي.

وقع الهجوم في 7 ديسمبر عام 1941 وأحدث هزة في الولايات المتحدة التي كانت تركز بشدة على الحرب العالمية الثانية في أوروبا لدرجة أنها غفلت عن التهديد الذي تمثله اليابان، حيث قامت الطائرات البحرية اليابانية باستهداف قاعدة بيرل هاربر، بجزر هاواي، بعرض المحيط الهادئ متسببة في مقتل أكثر من 2390 أمريكي وتدمير العديد من القطع البحرية والطائرات العسكرية الأميركية بالقاعدة. وبعد يوم من الهجوم أعلنت الولايات المتحدة الحرب على اليابان.

ردا على هذا الهجوم، ألحقت الولايات المتحدة الهزيمة باليابان في أغسطس عام 1945 بعد أيام من هجمات أمريكية بالقنابل الذرية على هيروشيما وناجاساكي والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى من المدنيين.

وكانت أعلنت وسائل إعلام أمريكية وفاة راي تشافيز أكبر المحاربين الناجين من الهجوم على قاعدة بيرل هاربر البحرية الأمريكية الذي دفع بالولايات المتحدة إلى خوض الحرب العالمية الثانية.

وقالت ابنته كاثلين تشافيز لصحيفة «سان دييجو يونيون تريبيون» إن والدها البالغ من العمر 106 أعوام توفي صباح أمس الأربعاء في دار للمسنين في كاليفورنيا.

وذكرت الصحيفة أن تشافيز شارك في الكثير من الاحتفالات التذكارية في أنحاء الولايات المتحدة شملت زيارة للبيت الأبيض.

وكتب البيت الأبيض على تويتر: «يحزننا أن نسمع أن أكبر قدامى المحاربين الناجين من بيرل هاربر، راي تشافيز، توفي عن عمر 106 أعوام. شرفتنا استضافته بالبيت الأبيض في وقت سابق من العام. نشكرك على ما قدمته لبلدنا العظيم يا راي!».

وتعرضت قاعدة بيرل هاربر للقصف صباح السابع من ديسمبر 1941. وأدى الهجوم إلى مقتل 2390 أمريكيا وأعلنت الولايات المتحدة الحرب على اليابان في اليوم التالي.

وكان تشافيز أحد أفراد طاقم كاسحة الألغام كوندور في بيرل هاربر. وكان أقل من 200 من الناجين من الهجوم والهجمات التي استهدفت قواعد عسكرية أخرى في هاواي على قيد الحياة في عام 2016.