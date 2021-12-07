الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى

مصر

مصر تدعم إفريقيا.. وزير الإسكان يتفقد سد ومحطة «جوليوس نيريري» بتنزانيا

جريدة الدستور

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له، صباح اليوم، لموقع مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية، بجمهورية تنزانيا المتحدة، الذي يُنفذه تحالف شركتى "المقاولون العرب-السويدى إليكتريك" على نهر روفيجى بتكلفة تبلغ نحو 2.9 مليار دولار.

وضم الوفد المصري المرافق للوزير السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان، المشرف على مكتب الوزير، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، رئيس لجنة متابعة مشروع سد جوليوس نيريرى،، والمهندس أحمد العصار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدى، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "السويدي إليكتريك"وممثلي تحالف "المقاولون العرب - السويدي" المنفذ لسد ومحطة "جوليوس نيريري".

وتم استقبال الوفد المصري بحضور وزير الطاقة التنزانى، جانيورى ماكامبا، وبفرق الاحتفالات الشعبية، التي أدت الأغنيات والرقصات المحلية، احتفالا بقدوم المسئولين المصريين إلى موقع السد، لمتابعة تنفيذ هذا المشروع التنزانى القومى الضخم.

 

 

جوليوس نيريرى وزير الإسكان وزير الطاقة التنزانى د المصري

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