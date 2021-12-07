وزير الاتصالات ومحافظ أسوان يفتتحان مكتب بريد «نهضة كيما»

استكمل الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سلسلة الافتتاحات للمكاتب البريدية سواء الجديدة أو التي تم تطويرها ورفع كفاءتها، حيث قام الوزير والمحافظ بإفتتاح مكتب بريد نهضة كيما، الذي تم إنشاؤه على مساحة 193 م2.

ويضم مكتب بريد نهضة "كيما" 8 شبابيك لتقديم الخدمات المالية والحكومية والبريدية لنحو 10 ألاف نسمة بمناطق عزب كيما من خلال 7 أجهزة للحاسب الآلي مدعمة بأحدث تكنولوجيا المعلومات.

ويتوازى مع ذلك تطوير مكتب بريد كيما والمقام منذ عام 1964 على مساحة 48 م2 ويضم 7 شبابيك و5 أجهزة للحاسب الآلى لتقديم جميع الخدمات البريدية والحكومية والمالية لنحو 20 ألف نسمة.

كما قامت وزارة الاتصالات بتنفيذ أعمال التطوير لمكتب بريد الشلال والذي تم إنشاؤه منذ عام 1915 على مساحة 58 م2 ويضم 8 شبابيك و5 أجهزة للحاسب الآلي لتقديم الخدمات الحكومية والبريدية والمالية لنحو 20 ألف نسمة.

ومن جهته، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك دور تنموى وبناء تقوم به وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الدكتور عمرو طلعت للإرتقاء بالمكاتب البريدية حتى تكون جاهزة بشكل جمالى راقى ونموذجى لإستقبال المواطنين لتلقى الخدمات المختلفة بالجودة المطلوبة ، لافتاً إلى أن ذلك يتواكب مع ما تقوم به الوزارة أيضاً من إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 159 مكتب بريد منهم 57 مكتب داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

جدير بالذكر أن افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أشرف عطية محافظ أسوان مكتب بريد أسوان الفرعى "البوسته القديمة" والذي تم إنشاءه منذ ١٠٦ أعوام، بعد الانتهاء من أعمال تطوير وتجميل هذا المبنى التراثي الذي يقع وسط المدينة حيث روعى فيه بأن يحتفظ بطرازه المعماري الفريد.