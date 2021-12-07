الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين في انفجار أسطوانة غاز بالهرم.. والنيابة تُحقق

اسعاف
اسعاف

تباشر النيابة التحقيق، في إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان في انفجار أسطوانة غاز بمنطقة منشأة البكاري في الهرم.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغًا يُفيد بوقوع حريق داخل شقة بمنطقة منشأة البكاري في الهرم، ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء مدعومين بفريق الإنقاذ البري بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

وتبين بالفحص اشتعال أسطوانة غاز بشارع علي الشرقاوي بمنطقة منشأة البكاري، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان نقلوا إلى مستشفى أم المصريين.

واشترطت إدارة الحماية المدنية، مجموعة من الإرشادات للوقاية من الحرائق ومنها:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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