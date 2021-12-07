الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خريطة الحركة المرورية على الطرق الدائرية

كثافات مرورية
كثافات مرورية

ظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية.

وشهد طريق الواحات بعض الكثافات المرورية المتقطعة، حيث انتظمت حركة السيارات أمام القادم من الطريق الدائرى وصولا الى مناطق دريم، ظهرت كثافات متحركة للقادم من أمام مناطق الفردوس وصولًا إلى مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي، وظهرت تباطؤ في حركة السيارات أمام القادم من مناطق الجيزة وشارع الهرم وصولًا إلى حدائق الأهرام ووصلة دريم حتى منطقة الأعمال.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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