الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عاطل ينتحل صفة موظف حكومي للنصب علي المواطنين بالإسكندرية.. تجديد حبس

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات للمرة الثانية، بعد اتهامه بانتحال صفة موظف بجهة حكومية والنصب علي المواطنين بقدرته علي توظيفهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الضحايا عن الواقعة.

و تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم علي خلاف الحقيقة.

- نتائج التحريات

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسكندرية، قام بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات واستخدام تلك الصفة المنتحلة في ممارسة نشاط احتيالي غير مشروع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين  والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته "خلافاً للحقيقة"، على توفير فرص عمل لهم بوظائف بإحدى الجهات الحكومية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياه.

وكشفت التحريات أن أحد ضحاياه مقيم بمحافظة أسيوط، وبسؤاله  أوضح قيام المتهم المذكور بالاستيلاء على مبلغ مالى بزعم قدرته على تعيينه بوظيفة حكومية، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

مارس النيابة عاطل المباحث محافظ استيلاء الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 7-12-2021

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن كلية فيكتوريا بالإسكندرية

نجاة لاعب منتخب مصر للشباب من حادث سير مروع

«الصحة»: تقديم 1.2 مليون خدمة طبية بالمجان لـ«غير القادرين»

صعود أسعار النفط مع تراجع المخاوف بشأن «أوميكرون»

ارتفاع حصيلة ضحايا بركان «سيميرو» في إندونيسيا إلى 34 قتيلًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

الصحة فى إسرائيل تسجل 21 إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

فلسطين: إسرائيل تتحمل مسؤولية جرائم الإعدامات الميدانية

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها