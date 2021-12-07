الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تنسق مع أوروبا حول عدد من العقوبات المالية على روسيا

بايدن
بايدن

قال مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة نسقت مع حلفائها الأوروبيين حول عدد من العقوبات المالية التي ستفرضها على روسيا وستشكل ضررا كبيرا على اقتصادها في حالة مضت روسيا قدما في "غزو" أوكرانيا.


وأوضح المسؤول -في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية- أن هناك مناقشات مكثفة تجري مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا حول ما يمكن القيام به بصورة جماعية في حالة التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، كما أن هناك إجراءات اقتصادية ملموسة من قِبل الولايات المتحدة وأوروبا في هذا الصدد.


يأتي هذا قبل إجراء المكالمة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين والمقررة اليوم الثلاثاء، والتي سيبحثان فيها عددا من القضايا المشتركة.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي عن أن الأزمة الأوكرانية وقضايا الأمن السيبراني والعلاقات الثنائية، ستكون محور قمّة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

 

وقالت: "ستمثل هذه المباحثات فرصة للرئيس بايدن لتسليط الضوء على مخاوفنا تجاه النشاط العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا، وتجديد تأكيد دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. كما ستمثل فرصة لبحث جملة من قضايا العلاقات الأمريكية الروسية، بما فيها الاستقرار الاستراتيجي والأمن السيبراني والقضايا الإقليمية".

 

وأضافت أن "الإدارة الأمريكية الحالية لا تسعى للتصعيد في العلاقات مع روسيا، لكنها ترنو لجعلها أكثر استقرارا".

 

وتابعت: "أرى أنه بعد أن تولى الرئيس بايدن منصبه، لم تكن مهمتنا التصعيد فيالعلاقات، بل جعلها أكثر استقرارا... هذا بالطبع، يعني أنه يمكننا التعبير عن مخاوفنا وخاصة تجاه قضايا بينها الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا".

 

وأشارت بساكي إلى أن "بايدن يعتزم كذلك مناقشة القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي مع بوتين".

قدم العسكري روسيا صور الولايات المتحدة أوكرانيا فلاديمير بوتين امريكية مستوى روسي بوليتيكو جماعية الرئيس الامريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 7-12-2021

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن كلية فيكتوريا بالإسكندرية

نجاة لاعب منتخب مصر للشباب من حادث سير مروع

«لا أعرف أين أرفع السبابة فى التشهد أثناء الصلاة».. مستشار المفتى يرد

زعيم «جبهة المقاومة» الأفغانية يلتقى مع رئيس شركة «بلاك ووتر» الأمريكية

الهند تسجل 220 وفاة جديدة و6822 إصابة بفيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

الصحة فى إسرائيل تسجل 21 إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

فلسطين: إسرائيل تتحمل مسؤولية جرائم الإعدامات الميدانية

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها