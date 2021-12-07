البيت الأبيض: بايدن يؤكد للحلفاء الأوروبيين ضرورة الدعم الجماعى لسيادة أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث هاتفيا مع الحلفاء الأوروبيين مسألة الحشود العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، وأكد ضرورة الدعم الجماعي لسيادة أوكرانيا.



وذكر البيت الأبيض -في بيان مقتضب أصدره اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن- أن الزعماء أعربوا عن قلقهم بشأن الحشود العسكرية الروسية قرب الحدود الأوكرانية، ودعوا روسيا إلى تخفيف حدة التوتر، واتفقوا على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الصراع بين الجانبين في منطقة دونباس، وذلك من خلال تنفيذ اتفاقيات مينسك".



وأشار البيت الأبيض إلى أن الزعماء الأوروبيين الذين شاركوا في الحوار هاتفيا مع الرئيس بايدن هم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وعلى صعيد آخر، أبدت الولايات المتحدة ودول أوروبية، قلقها "العميق" إزاء التقارير الأخيرة عن اعتقال الحكومة الإثيوبية أعداد كبيرة من المواطنين الإثيوبيين المنتمين لعرقية التيجراي دون اتهام.



وفي بيان مشترك، قالت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والدنمارك ونذرلاند إنها "قلقة بشكل عميق إزاء التقارير الحديثة عن اعتقال الحكومة الإثيوبية أعداد كبيرة من المواطنين التيجراويين على أساس عرقيتهم ودون تهمة"، معتبرة أن إعلان أديس أبابا حالة الطوارئ، الشهر الماضي، "ليس مبررا للاعتقال الجماعي للأفراد من عرقيات معينة"، حسب ما جاء على موقع الخارجية الأمريكية على الإنترنت.



وأشارالبيان إلى تقارير لمنظمات حكومية محلية وعالمية تناولت عمليات اعتقال واسعة للتيجراويين، من بينهم قسيسين أرثوذكسيين ومسنيين وأمهات لأطفال، من دون اتهامهم أو تقديمهم للمحاكمة، واحتجازهم في ظروف "غير إنسانية".



ورجّح أن يمثل الكثير من تلك الممارسات "انتهاكات للقانون الدولي"، داعيا لوقفها على الفور، والسماح للمراقبين الدوليين بالاطلاع على الوضع دون عوائق.