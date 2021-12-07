مسؤول: الصين تبنى 17 منطقة تجريبية للذكاء الاصطناعى

قال مسؤول إن الصين بنت 17 منطقة رائدة في مجال التنمية الابتكارية للذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني.

وأدلى لي منغ، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا ، بهذه التصريحات في منتدى التعاون والحوكمة الدولي للذكاء الاصطناعي 2021 الذي استضافته جامعة تسينغهوا يومي 4 و 5 ديسمبر.

وفي عام 2019، بدأت الصين في بناء جيل جديد من المناطق التجريبية الوطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي الابتكاري، بالاعتماد على الحكومات المحلية لإجراء العروض التوضيحية التكنولوجية، والبرامج التجريبية للسياسات، والتجارب الاجتماعية.

ووفقًا لوثيقة صادرة عن وزارة العلوم والتكنولوجيا ، تخطط الصين لبناء حوالي 20 منطقة تجريبية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2023.

وتخطط البلاد لابتكار عدد من أدوات السياسات العملية والفعالة في المناطق التجريبية، علاوة على استكشاف النماذج التي تدمج الذكاء الاصطناعي والتنمية الاقتصادية، واكتساب الخبرة التي يمكن تكرارها والترويج لها، وبناء أرض صلبة لقيادة الذكاء الاصطناعي، وفقًا للوثيقة.